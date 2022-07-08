Kyodo: бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни

Нападение на Абэ произошло 8 июля около 11:30 по местному времени (5:30 мск), когда он выступал перед железнодорожной станцией, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП). В бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину, после чего он упал.