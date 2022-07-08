Kyodo: бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни
Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого ранее совершили покушение, не подает признаков жизни, передает агентство Kyodo со ссылкой на экстренные службы города Нара. Ранее нынешний премьер-министр страны Фумио Кисида сообщал, что Абэ находится в крайне тяжелом состоянии.
«Противопожарные службы города Нара сообщили, что бывший премьер-министр Абэ, который был доставлен в больницу города, находится в состоянии остановки сердца и дыхания», — говорится в публикации.
Нападение на Абэ произошло 8 июля около 11:30 по местному времени (5:30 мск), когда он выступал перед железнодорожной станцией, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП). В бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину, после чего он упал.
Стрелявшим оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, он был арестован на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство. Согласно правительственным источникам Kyodo, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии.
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