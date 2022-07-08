Совфед запретит британскому послу посещать верхнюю палату парламента
Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности запретил послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента, сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко.
«Решение принято единогласно», — сообщил Тимченко после голосования членов комитета (цитата по ТАСС). Он отметил, что проинформирует о решении комитета других сенаторов на пленарном заседании палаты в пятницу.
Тимченко напомнил, что российским официальным лицам, послу, сотрудникам посольства в Лондоне ограничен доступ в здание парламента Великобритании. «Любая хамская дипломатическая выходка нуждается в зеркальном ответе, иначе получается недосказанность», — подчеркнул глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
В конце июня послу России в Великобритании Андрею Келину запретили посещать здание парламента в Вестминстере. Издание The Guardian отмечало, что неофициально такой запрет ввели в отношении российских дипломатов после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, однако теперь это впервые подтверждено письменно.
После начала спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении российских политиков и бизнесменов, заморозила их активы в стране. Страны Запада также объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.