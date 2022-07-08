Совфед запретит британскому послу посещать верхнюю палату парламента

После начала спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении российских политиков и бизнесменов, заморозила их активы в стране. Страны Запада также объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.