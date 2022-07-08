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Политика

Совфед запретит британскому послу посещать верхнюю палату парламента

Ведомости

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности запретил послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента, сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко.

«Решение принято единогласно», — сообщил Тимченко после голосования членов комитета (цитата по ТАСС). Он отметил, что проинформирует о решении комитета других сенаторов на пленарном заседании палаты в пятницу.

Тимченко напомнил, что российским официальным лицам, послу, сотрудникам посольства в Лондоне ограничен доступ в здание парламента Великобритании. «Любая хамская дипломатическая выходка нуждается в зеркальном ответе, иначе получается недосказанность», — подчеркнул глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

В конце июня послу России в Великобритании Андрею Келину запретили посещать здание парламента в Вестминстере. Издание The Guardian отмечало, что неофициально такой запрет ввели в отношении российских дипломатов после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, однако теперь это впервые подтверждено письменно.

После начала спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении российских политиков и бизнесменов, заморозила их активы в стране. Страны Запада также объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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