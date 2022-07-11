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Советник главы Крыма назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией

Ведомости

Воссоединение освобожденных регионов юга Украины с Россией предрешено, а любые попытки Украины этому помещать обречены на провал. Такое заявление в беседе с агентством «РИА Новости» сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Так Крючков ответил на слова министра обороны Украины Алексея Резникова. В интервью британской газете The Times Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны.

«Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — сказал Крючков.  

Советник главы Крыма добавил, что освобожденные регионы по примеру Крыма станут полноправными субъектами Российской Федерации. «Запорожье с Херсоном уже ждут в большой и дружной российской семье», — подчеркнул Крючков. 

В начале мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об освобождении Херсонской области от украинских военных. В конце июня в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области заявили о подготовке референдума по вхождению в состав России. По словам пророссийских властей Запорожья, референдум должен состояться до конца 2022 г. В Совфеде отметили, что рассмотрят вопрос о присоединении ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины к России, если в регионах пройдут референдумы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области уже в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных