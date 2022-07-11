Советник главы Крыма назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией
Воссоединение освобожденных регионов юга Украины с Россией предрешено, а любые попытки Украины этому помещать обречены на провал. Такое заявление в беседе с агентством «РИА Новости» сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Так Крючков ответил на слова министра обороны Украины Алексея Резникова. В интервью британской газете The Times Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны.
«Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — сказал Крючков.
Советник главы Крыма добавил, что освобожденные регионы по примеру Крыма станут полноправными субъектами Российской Федерации. «Запорожье с Херсоном уже ждут в большой и дружной российской семье», — подчеркнул Крючков.
В начале мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об освобождении Херсонской области от украинских военных. В конце июня в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области заявили о подготовке референдума по вхождению в состав России. По словам пророссийских властей Запорожья, референдум должен состояться до конца 2022 г. В Совфеде отметили, что рассмотрят вопрос о присоединении ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины к России, если в регионах пройдут референдумы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области уже в июле.