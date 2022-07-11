Советник главы Крыма назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией

В начале мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об освобождении Херсонской области от украинских военных. В конце июня в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области заявили о подготовке референдума по вхождению в состав России. По словам пророссийских властей Запорожья, референдум должен состояться до конца 2022 г. В Совфеде отметили, что рассмотрят вопрос о присоединении ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины к России, если в регионах пройдут референдумы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области уже в июле.