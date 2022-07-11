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Президент Шри-Ланки сообщил премьеру о готовности уйти в отставку 13 июля

Ведомости

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о готовности уйти в отставку 13 июля после того, как демонстранты ворвались в резиденции президента и премьер-министра, сообщает Reuters со ссылкой на офис премьера. 

По информации экс-посла Шри-Ланки в России, Раджапакса «покинул страну» на самолете, после того как его резиденцию штурмовали демонстранты. Официальной информации о его точном местоположении нет. Как сообщает ланкийское издание Daily Mirror со ссылкой на источники в правительстве, президентские и парламентские выборы в стране могут пройти до марта 2023 г. 

Ранее о готовности президента уйти в отставку сообщал спикер парламента Махинда Абейвардана, который может занять пост временного президента. 9 июля о намерении уйти в отставку по требованию партийных лидеров объявил и премьер-министр страны. Тогда же он созвал экстренное совещание лидеров партии на фоне протестов. 

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с апреля из-за тяжелого экономического кризиса, вызванного сокращением потока иностранных туристов из-за пандемии коронавируса. 12 апреля власти страны объявили «упреждающий дефолт» по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. В результате власти были вынуждены сократить импорт. Граждане недовольны нехваткой топлива и продовольствия, а также плохими условиями жизни.

9 июля демонстранты ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, где нашли 17,8 млн рупий ($49 000). Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом, в результате 33 человека были госпитализированы.

Ранее по теме: Президент Шри-Ланки потерялся и уходит в отставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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