Президент Шри-Ланки сообщил премьеру о готовности уйти в отставку 13 июля

По информации экс-посла Шри-Ланки в России, Раджапакса «покинул страну» на самолете, после того как его резиденцию штурмовали демонстранты. Официальной информации о его точном местоположении нет. Как сообщает ланкийское издание Daily Mirror со ссылкой на источники в правительстве, президентские и парламентские выборы в стране могут пройти до марта 2023 г.