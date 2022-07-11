Президент Шри-Ланки сообщил премьеру о готовности уйти в отставку 13 июля
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о готовности уйти в отставку 13 июля после того, как демонстранты ворвались в резиденции президента и премьер-министра, сообщает Reuters со ссылкой на офис премьера.
По информации экс-посла Шри-Ланки в России, Раджапакса «покинул страну» на самолете, после того как его резиденцию штурмовали демонстранты. Официальной информации о его точном местоположении нет. Как сообщает ланкийское издание Daily Mirror со ссылкой на источники в правительстве, президентские и парламентские выборы в стране могут пройти до марта 2023 г.
Ранее о готовности президента уйти в отставку сообщал спикер парламента Махинда Абейвардана, который может занять пост временного президента. 9 июля о намерении уйти в отставку по требованию партийных лидеров объявил и премьер-министр страны. Тогда же он созвал экстренное совещание лидеров партии на фоне протестов.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с апреля из-за тяжелого экономического кризиса, вызванного сокращением потока иностранных туристов из-за пандемии коронавируса. 12 апреля власти страны объявили «упреждающий дефолт» по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. В результате власти были вынуждены сократить импорт. Граждане недовольны нехваткой топлива и продовольствия, а также плохими условиями жизни.
9 июля демонстранты ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, где нашли 17,8 млн рупий ($49 000). Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом, в результате 33 человека были госпитализированы.
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