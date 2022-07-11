В Белоруссии предложили дать право КГБ запрещать выезд из страны
КГБ Белоруссии может получить право ограничивать выезда из страны гражданам на срок до полугода в случае, если пересечение ими границы противоречит интересам национальной безопасности. Об этом говорится в законопроекте, внесенном правительством республики в Национальное собрание, передает портал Reform.by
Изменения, в частности, предлагается внести в закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». В действующей редакции запрет на выезд по причине защиты национальной безопасности упоминается только один раз в статье 3, где прописано, что право на выезд из Белоруссии может быть временно ограничено «в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц».
Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на выезд за границу при наличии против граждан Белоруссии «административного процесса за совершение административных правонарушений против порядка управления — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа». В таком случае ответственность за ограничение права на выезд за границу ложится на суд.
Помимо этого авторы законопроекта предлагают внести поправки в закон «Особенности выезда из Республики Беларусь отдельных категорий граждан», в рамках которого военнослужащие, сотрудники военизированных структур и государственные служащие могут получить отказ в выезде за границу по причинам «обеспечения национальной безопасности». Разрешение они смогут получить у руководителя соответствующего госоргана. Также для выезда им необходимо сдать биометрические паспорта в отдел кадров по месту службы.
В конце июня депутаты Госдумы России от «Единой России» внесли законопроект об уголовном наказании в случае выезда из страны россиян с допуском к гостайне. По их мнению, эта поправка должна быть принята вместе с проектом о приравнивании перехода на сторону противника к государственной измене. Уехавшие россияне с допуском к гостайне или заведомо ограниченным выездом будут наказываться штрафом от 200 000 до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок до трех лет. При выезде группы лиц срок лишения свободы может увеличиться до семи лет.
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