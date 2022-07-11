В Белоруссии предложили дать право КГБ запрещать выезд из страны

В конце июня депутаты Госдумы России от «Единой России» внесли законопроект об уголовном наказании в случае выезда из страны россиян с допуском к гостайне. По их мнению, эта поправка должна быть принята вместе с проектом о приравнивании перехода на сторону противника к государственной измене. Уехавшие россияне с допуском к гостайне или заведомо ограниченным выездом будут наказываться штрафом от 200 000 до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок до трех лет. При выезде группы лиц срок лишения свободы может увеличиться до семи лет.