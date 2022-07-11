Швейцария заморозила российские активы на $6,8 млрд
Объем российских активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций ЕС, составляет $6,8 млрд, сообщил Государственный секретариат экономики конфедерации (SECO).
«По состоянию на 7 июля 2022 г. в Швейцарии заморожены финансовые активы [России] на сумму 6,7 млрд швейцарских франков [$6,8 млрд] и 15 объектов недвижимости», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
В начале июля президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против плана Украины конфисковать замороженные российские активы в странах Запада на сумму $500 млрд и направить их на восстановление страны. По его словам, право собственности и его защита являются основополагающими для либеральной демократии. Кассис подчеркнул, что такие предложения создадут серьезный прецедент.
По информации издания Guardian, Швейцария входит в число немногих стран с жесткими законами о банковской тайне и она «не испытывает энтузиазма» по поводу конфискации частной собственности в политических целях.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла 33 млрд руб.
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