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Швейцария заморозила российские активы на $6,8 млрд

Ведомости

Объем российских активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций ЕС, составляет $6,8 млрд, сообщил Государственный секретариат экономики конфедерации (SECO).

«По состоянию на 7 июля 2022 г. в Швейцарии заморожены финансовые активы [России] на сумму 6,7 млрд швейцарских франков [$6,8 млрд] и 15 объектов недвижимости», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

В начале июля президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против плана Украины конфисковать замороженные российские активы в странах Запада на сумму $500 млрд и направить их на восстановление страны. По его словам, право собственности и его защита являются основополагающими для либеральной демократии. Кассис подчеркнул, что такие предложения создадут серьезный прецедент.

По информации издания Guardian, Швейцария входит в число немногих стран с жесткими законами о банковской тайне и она «не испытывает энтузиазма» по поводу конфискации частной собственности в политических целях.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла 33 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных