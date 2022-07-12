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ТАСС узнал о разработке в России баллистической ракеты «Змеевик» для ВМФ

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Российские ученые разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением для Военно-морского флота, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника, близких к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу.

«Баллистическая ракета "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — рассказал собеседник издания.

По словам другого источника, эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей флота. По своим характеристикам она напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26, дальность полета которых составляет до 4000 км.

В НПО машиностроения в Реутове не стали комментировать эту информацию. На этом предприятии разработали и производят гиперзвуковые ракеты «Циркон», боевое оснащение «Авангард» для межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ и «Сармат», а также береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных