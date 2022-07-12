ТАСС узнал о разработке в России баллистической ракеты «Змеевик» для ВМФ
Российские ученые разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением для Военно-морского флота, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника, близких к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу.
«Баллистическая ракета "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — рассказал собеседник издания.
По словам другого источника, эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей флота. По своим характеристикам она напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26, дальность полета которых составляет до 4000 км.
В НПО машиностроения в Реутове не стали комментировать эту информацию. На этом предприятии разработали и производят гиперзвуковые ракеты «Циркон», боевое оснащение «Авангард» для межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ и «Сармат», а также береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс».
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