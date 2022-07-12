ТАСС узнал о разработке в России баллистической ракеты «Змеевик» для ВМФ

В НПО машиностроения в Реутове не стали комментировать эту информацию. На этом предприятии разработали и производят гиперзвуковые ракеты «Циркон», боевое оснащение «Авангард» для межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ и «Сармат», а также береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс».