В Совфеде исключили ограничение прав россиян из-за спецоперации
Ограничения прав и свобод граждан России в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будут, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в интервью «Парламентской газете». Таким образом он ответил на вопрос, будет ли необходимым в перспективе введение военного положения или каких-то других мобилизационных режимов.
«Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убежден, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем», — отметил Климов.
О планах объявить в России массовую мобилизацию в конце июня сообщили The Guardian, Independent и Daily Record со ссылкой на источники среди западных официальных лиц. По словам собеседников изданий, об этом должно быть объявлено «в ближайшее время». В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные сообщения являются «фейками» и им не нужно доверять.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
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