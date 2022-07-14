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Премьер-министр Эстонии уйдет в отставку

Ведомости

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас 14 июля официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку, говорится на сайте правительства страны. Вместе с уходом премьер-министра в отставку должно уйти все правительство.

Согласно Конституции Эстонии, премьер-министр должен проинформировать о своем решении президента страны Алара Кариса и парламент. В правительстве отметили, что Каллас предложила созвать внеочередное заседание парламента 15 июля, чтобы попросить мандат для новой правительственной коалиции с консервативной партией «Исамаа» и Социал-демократической партией.

Издание Delfi сообщило, что президент Карис принял отставку Кайи Каллас и сразу же назначил ее кандидатом в премьер-министры в новом правительстве. Издание отметило, что сегодня партии должны объявить кандидатов на министерские посты, 15 июля их должен утвердить парламент, а в понедельник новое правительство начнет работать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных