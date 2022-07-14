Премьер-министр Эстонии уйдет в отставку
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас 14 июля официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку, говорится на сайте правительства страны. Вместе с уходом премьер-министра в отставку должно уйти все правительство.
Согласно Конституции Эстонии, премьер-министр должен проинформировать о своем решении президента страны Алара Кариса и парламент. В правительстве отметили, что Каллас предложила созвать внеочередное заседание парламента 15 июля, чтобы попросить мандат для новой правительственной коалиции с консервативной партией «Исамаа» и Социал-демократической партией.
Издание Delfi сообщило, что президент Карис принял отставку Кайи Каллас и сразу же назначил ее кандидатом в премьер-министры в новом правительстве. Издание отметило, что сегодня партии должны объявить кандидатов на министерские посты, 15 июля их должен утвердить парламент, а в понедельник новое правительство начнет работать.
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