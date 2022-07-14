Премьер-министр Эстонии уйдет в отставку

Издание Delfi сообщило, что президент Карис принял отставку Кайи Каллас и сразу же назначил ее кандидатом в премьер-министры в новом правительстве. Издание отметило, что сегодня партии должны объявить кандидатов на министерские посты, 15 июля их должен утвердить парламент, а в понедельник новое правительство начнет работать.