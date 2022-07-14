ТАСС: топ-менеджера российско-финской компании арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы до 12 сентября арестовал вице-президента одной из российско-финских компаний по судостроительству Валерия Тимофеева по подозрению в госизмене, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Лефортовском суде арест подтвердили, но подробностей дела не раскрыли.