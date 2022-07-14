ТАСС: топ-менеджера российско-финской компании арестовали по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы до 12 сентября арестовал вице-президента одной из российско-финских компаний по судостроительству Валерия Тимофеева по подозрению в госизмене, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Лефортовском суде арест подтвердили, но подробностей дела не раскрыли.
ТАСС уточняет, что Тимофеев работает в компании Helsinki Shipyard Oy, которая занимается строительством ледоколов преимущественно для России. По данным следствия, Тимофеев якобы имел доступ к секретной информации, касающейся работы судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде, и передал ее западным спецслужбам. По статье о госизмене Тимофееву грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Helsinki Shipyard Oy (ранее Arctech Helsinki Shipyard Inc.) — судостроительная компания. Ей принадлежит Хельсинкская верфь. Компания строит ледоколы и другие суда ледового класса для работы в Арктике.
Arctech Helsinki Shipyard Inc. была создана финской компанией STX Finland Oy и российской Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) на паритетной основе. Впоследствии ОСК вышла из собственников.
Завод «Янтарь» входит в состав ОСК. Вместе с Arctech Helsinki Shipyard он участвовал в строительстве первого в мире асимметричного ледокола «Балтика», который спустили на воду весной 2014 г. На сайте предприятия отмечается, что основную долю в портфеле заказов «Янтаря» традиционно составляют боевые корабли в рамках выполнения государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества.
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