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ТАСС: топ-менеджера российско-финской компании арестовали по делу о госизмене

Ведомости

Лефортовский суд Москвы до 12 сентября арестовал вице-президента одной из российско-финских компаний по судостроительству Валерия Тимофеева по подозрению в госизмене, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Лефортовском суде арест подтвердили, но подробностей дела не раскрыли.

ТАСС уточняет, что Тимофеев работает в компании Helsinki Shipyard Oy, которая занимается строительством ледоколов преимущественно для России. По данным следствия, Тимофеев якобы имел доступ к секретной информации, касающейся работы судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде, и передал ее западным спецслужбам. По статье о госизмене Тимофееву грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Helsinki Shipyard Oy (ранее Arctech Helsinki Shipyard Inc.) — судостроительная компания. Ей принадлежит Хельсинкская верфь. Компания строит ледоколы и другие суда ледового класса для работы в Арктике.

Arctech Helsinki Shipyard Inc. была создана финской компанией STX Finland Oy и российской Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) на паритетной основе. Впоследствии ОСК вышла из собственников.

Завод «Янтарь» входит в состав ОСК. Вместе с Arctech Helsinki Shipyard он участвовал в строительстве первого в мире асимметричного ледокола «Балтика», который спустили на воду весной 2014 г. На сайте предприятия отмечается, что основную долю в портфеле заказов «Янтаря» традиционно составляют боевые корабли в рамках выполнения государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных