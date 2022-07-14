Захарова заявила о передаче США Украине разведданных для обстрелов Донбасса
Власти США передавали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса с помощью ракетных установок HIMARS, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция брифинга велась на Youtube-канале министерства.
«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из Соединенных штатов Америки реактивные системы залпового огня <...> HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов», — заявила Захарова. По ее словам, инструкторы помогали ВСУ правильно прицеливаться.
Захарова добавила, что артиллерия ВСУ заметно активизировалась после поставок таких тяжелых вооружений и, видимо, получили приказ от Киева использовать их против мирных жителей.
8 июля представитель Пентагона сообщил, что США уже поставили на Украину восемь реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами, а в рамках нового пакета помощи планируется поставить еще четыре установки. В июне Белый дом объявил о выделении в раках помощи Украине также четырех вертолетов Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что для начала контрнаступления украинским войскам не хватает систем противовоздушной обороны и бронированных машин.
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