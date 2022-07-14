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Политика

Захарова заявила о передаче США Украине разведданных для обстрелов Донбасса

Ведомости

Власти США передавали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса с помощью ракетных установок HIMARS, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция брифинга велась на Youtube-канале министерства.

«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из Соединенных штатов Америки реактивные системы залпового огня <...> HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов», — заявила Захарова. По ее словам, инструкторы помогали ВСУ правильно прицеливаться.

Захарова добавила, что артиллерия ВСУ заметно активизировалась после поставок таких тяжелых вооружений и, видимо, получили приказ от Киева использовать их против мирных жителей.

8 июля представитель Пентагона сообщил, что США уже поставили на Украину восемь реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами, а в рамках нового пакета помощи планируется поставить еще четыре установки. В июне Белый дом объявил о выделении в раках помощи Украине также четырех вертолетов Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что для начала контрнаступления украинским войскам не хватает систем противовоздушной обороны и бронированных машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных