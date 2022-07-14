Захарова заявила о передаче США Украине разведданных для обстрелов Донбасса

8 июля представитель Пентагона сообщил, что США уже поставили на Украину восемь реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами, а в рамках нового пакета помощи планируется поставить еще четыре установки. В июне Белый дом объявил о выделении в раках помощи Украине также четырех вертолетов Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.