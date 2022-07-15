Посольство США рекомендовало американцам покинуть Украину
Посольство США на Украине призвало американских граждан не ездить на Украину, а тех, кто находится в стране, немедленно ее покинуть, говорится на сайте дипмиссии.
«Посольство США настоятельно призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом, если это безопасно», — заявили в посольстве.
Дипломаты рекомендовали избегать толп и организованных мероприятий, потому что они якобы могут быть целью российских войск в любой точке Украины, в том числе на западе страны. Посольство призвало граждан США сохранять бдительность и узнать местоположение ближайшего убежища.
«В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите укрытие. Если вы чувствуете, что ваше текущее местоположение больше не является безопасным, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место», — отметили в посольстве.
С начала года американское посольство неоднократно призывало своих граждан покинуть Украину, а также Россию. 21 февраля Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за роста угрозы нападения России. Покинуть Украину также рекомендовали некоторые европейские страны, Япония, Южная Корея и другие страны. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.
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