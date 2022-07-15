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Посольство США рекомендовало американцам покинуть Украину

Ведомости

Посольство США на Украине призвало американских граждан не ездить на Украину, а тех, кто находится в стране, немедленно ее покинуть, говорится на сайте дипмиссии.

«Посольство США настоятельно призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом, если это безопасно», — заявили в посольстве.

Дипломаты рекомендовали избегать толп и организованных мероприятий, потому что они якобы могут быть целью российских войск в любой точке Украины, в том числе на западе страны. Посольство призвало граждан США сохранять бдительность и узнать местоположение ближайшего убежища.

«В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите укрытие. Если вы чувствуете, что ваше текущее местоположение больше не является безопасным, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место», — отметили в посольстве.

С начала года американское посольство неоднократно призывало своих граждан покинуть Украину, а также Россию. 21 февраля Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за роста угрозы нападения России. Покинуть Украину также рекомендовали некоторые европейские страны, Япония, Южная Корея и другие страны. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных