Посольство США рекомендовало американцам покинуть Украину

«В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите укрытие. Если вы чувствуете, что ваше текущее местоположение больше не является безопасным, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место», — отметили в посольстве.