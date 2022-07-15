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В ЛНР сообщили о создании штаба по референдуму о вхождении в состав России

Ведомости

В Луганской народной республике создали штаб по подготовке референдума о вхождении в состав России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова советника главы ЛНР Марины Филипповой.

«Сегодня на первом заседании Общественной палаты второго созыва было принято очень важное решение, которое, конечно же, мы будем приветствовать и поддерживать, — о создании общественного штаба по поддержке и проведению референдума на нашей территории по вхождению ЛНР в состав РФ», — рассказала Филиппова журналистам.

27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав России может состояться в ближайшее время.

1 июня секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак первым из российских официальных лиц прямо заявил о возможном присоединении к России Херсонской области. То же самое касается Запорожья, а также территорий ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России вряд ли можно провести в нынешних условиях, потому что ВСУ продолжают наносить удары по республикам. Он уточнил, что для организации референдума, помимо стабилизации обстановки, нужно, чтобы жители региона сами приняли соответствующее решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных