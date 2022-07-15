В ЛНР сообщили о создании штаба по референдуму о вхождении в состав России
В Луганской народной республике создали штаб по подготовке референдума о вхождении в состав России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова советника главы ЛНР Марины Филипповой.
«Сегодня на первом заседании Общественной палаты второго созыва было принято очень важное решение, которое, конечно же, мы будем приветствовать и поддерживать, — о создании общественного штаба по поддержке и проведению референдума на нашей территории по вхождению ЛНР в состав РФ», — рассказала Филиппова журналистам.
27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав России может состояться в ближайшее время.
1 июня секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак первым из российских официальных лиц прямо заявил о возможном присоединении к России Херсонской области. То же самое касается Запорожья, а также территорий ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России вряд ли можно провести в нынешних условиях, потому что ВСУ продолжают наносить удары по республикам. Он уточнил, что для организации референдума, помимо стабилизации обстановки, нужно, чтобы жители региона сами приняли соответствующее решение.
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