МИД Китая пообещал содействовать мирным переговорам России и Украины
Власти Китая не будут пассивно наблюдать за эскалацией конфликта на Украине и будут содействовать продвижению мирных переговоров, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире», — заявил Ван И (цитата по ТАСС).
Он отметил, что Пекин не собирается «подливать масло в огонь» и будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров». Ван И добавил, что в сложившейся ситуации нужно путем скоординированных усилий мирового сообщества создать эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе.
Переговоры между Россией и Украиной начались 28 февраля и продолжались до мая. Затем российская сторона заявила, что Киев фактически вышел из переговорного процесса и не ответил на предложения Москвы по проекту соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев может остановить спецоперацию за сутки, если согласится на требования Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна перейдет к переговорам, когда восстановит контроль над всей территорией страны.
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