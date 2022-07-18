МИД Китая пообещал содействовать мирным переговорам России и Украины

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире», — заявил Ван И (цитата по ТАСС).