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МИД Китая пообещал содействовать мирным переговорам России и Украины

Ведомости

Власти Китая не будут пассивно наблюдать за эскалацией конфликта на Украине и будут содействовать продвижению мирных переговоров, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире», — заявил Ван И (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Пекин не собирается «подливать масло в огонь» и будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров». Ван И добавил, что в сложившейся ситуации нужно путем скоординированных усилий мирового сообщества создать эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе.

Переговоры между Россией и Украиной начались 28 февраля и продолжались до мая. Затем российская сторона заявила, что Киев фактически вышел из переговорного процесса и не ответил на предложения Москвы по проекту соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев может остановить спецоперацию за сутки, если согласится на требования Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна перейдет к переговорам, когда восстановит контроль над всей территорией страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных