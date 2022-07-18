Кадыров предложил разместить систему ПВО в горах Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о востребованности систем ПВО в горах республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что в настоящее время Россия нуждается в новых стратегических военных решениях. «В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», — подчеркнул глава Чеченской Республики.
Кадыров добавил, что базу можно будет разместить на месте танковой части в Шалинском районе. По его словам, России необходимы превентивные тактические меры.
Глава Чечни также сообщил о о формировании в республике нового полка специального назначения «Север-Ахмат» в составе войск Министерства обороны России. «В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине», — рассказал он. Кадыров также отметил востребованность новой боевой структуры в современных реалиях. Ранее было укомплектовано еще три батальона: «Восток-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Юг-Ахмат».
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