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Кадыров предложил разместить систему ПВО в горах Чечни

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о востребованности систем ПВО в горах республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 

Кадыров отметил, что в настоящее время Россия нуждается в новых стратегических военных решениях. «В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», — подчеркнул глава Чеченской Республики.

Кадыров добавил, что базу можно будет разместить на месте танковой части в Шалинском районе. По его словам, России необходимы превентивные тактические меры.

Глава Чечни также сообщил о о формировании в республике нового полка специального назначения «Север-Ахмат» в составе войск Министерства обороны России. «В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине», — рассказал он. Кадыров также отметил востребованность новой боевой структуры в современных реалиях. Ранее было укомплектовано еще три батальона: «Восток-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Юг-Ахмат».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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