Кадыров предложил разместить систему ПВО в горах Чечни

Глава Чечни также сообщил о о формировании в республике нового полка специального назначения «Север-Ахмат» в составе войск Министерства обороны России. «В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине», — рассказал он. Кадыров также отметил востребованность новой боевой структуры в современных реалиях. Ранее было укомплектовано еще три батальона: «Восток-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Юг-Ахмат».