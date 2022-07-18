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Захарова заявила о «позоре» Трасс на встрече с Лавровым

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о ее «позоре» на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Таким образом Захарова прокомментировала заявление Трасс о готовности вызвать «на разговор» президента Владимира Путина. 

«Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия», — написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, посол Великобритании на этих переговорах была вынуждена «нашептывать» Трасс в ухо правильные ответы и поправлять после каждой ошибки.

10 февраля в Москве прошли переговоры Лаврова и Трасс. По данным источников «Коммерсанта», в ходе переговоров Трасс потребовала отвести российские войска от границы с Украиной. Лавров на это заявил, что войска находятся на своей территории, и спросил, признает ли Великобритания суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Трасс заявила, что Соединенное Королевство никогда этого не признает. Затем посольство Великобритании в Москве опубликовало заявление министра, в котором она заявила, что оговорилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных