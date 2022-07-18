Захарова заявила о «позоре» Трасс на встрече с Лавровым

10 февраля в Москве прошли переговоры Лаврова и Трасс. По данным источников «Коммерсанта», в ходе переговоров Трасс потребовала отвести российские войска от границы с Украиной. Лавров на это заявил, что войска находятся на своей территории, и спросил, признает ли Великобритания суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Трасс заявила, что Соединенное Королевство никогда этого не признает. Затем посольство Великобритании в Москве опубликовало заявление министра, в котором она заявила, что оговорилась.