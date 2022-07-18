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В офисе Зеленского опровергли увольнение генпрокурора и главы СБУ

Ведомости

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов отстранены от должностей, а не уволены, пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя руководителя офиса президента Украины Андрея Смирнова в эфире украинского телеканала «24». 

«Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей», — сказал Смирнов в эфире телеканала «24».

Смирнов уточняет, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ об отстранении для того, чтобы Венедиктова и Баканов не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств. Касательно решения по самим Венедиктовой и Баканову, президент примет его уже после проверок, заметил Смирнов. 

Сейчас новым исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк. Он будет занимать должность, пока в отношении Баканова ведется проверка. Кто будет исполнять обязанности генпрокурора, власти Украины пока не сообщали.

17 июля президент Украины подписал указ об отстранении Баканова и Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты государственной измены сотрудников их ведомств, а также ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое было предъявлено Баканову. Указы об отстранении опубликованы на сайте украинского президента. Там сказано, что в данный момент начато 641 уголовное производство по статьям о коллаборационистской деятельности и государственной измене в отношении работников силовых структур. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных