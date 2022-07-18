В офисе Зеленского опровергли увольнение генпрокурора и главы СБУ
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов отстранены от должностей, а не уволены, пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя руководителя офиса президента Украины Андрея Смирнова в эфире украинского телеканала «24».
«Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей», — сказал Смирнов в эфире телеканала «24».
Смирнов уточняет, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ об отстранении для того, чтобы Венедиктова и Баканов не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств. Касательно решения по самим Венедиктовой и Баканову, президент примет его уже после проверок, заметил Смирнов.
Сейчас новым исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк. Он будет занимать должность, пока в отношении Баканова ведется проверка. Кто будет исполнять обязанности генпрокурора, власти Украины пока не сообщали.
17 июля президент Украины подписал указ об отстранении Баканова и Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты государственной измены сотрудников их ведомств, а также ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое было предъявлено Баканову. Указы об отстранении опубликованы на сайте украинского президента. Там сказано, что в данный момент начато 641 уголовное производство по статьям о коллаборационистской деятельности и государственной измене в отношении работников силовых структур.
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