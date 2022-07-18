В офисе Зеленского опровергли увольнение генпрокурора и главы СБУ

Смирнов уточняет, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ об отстранении для того, чтобы Венедиктова и Баканов не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств. Касательно решения по самим Венедиктовой и Баканову, президент примет его уже после проверок, заметил Смирнов.