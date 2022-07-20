SANA сообщило о разрыве Сирией дипломатических отношений с Украиной
Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Сирии.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на аналогичные действия Украины. В конце июня Киев принял решение прекратить отношения с Дамаском. Причиной стало признание сирийскими властями ДНР и ЛНР. В МИД Украины сообщали, что действия Сирии рассматриваются как «как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва поддержит решение Сирии о признании республик.
Россия признала ДНР и ЛНР независимыми государствами 21 февраля. Прежде чем подписать указ, президент России Владимир Путин напомнил о событиях 2014 года и и отметил, что после создания двух республик Киев провел против них «две карательные операции». »Независимость республик Донбасса также признала Абхазия.
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