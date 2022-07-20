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SANA сообщило о разрыве Сирией дипломатических отношений с Украиной

Ведомости

Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Сирии. 

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на аналогичные действия Украины. В конце июня Киев принял решение прекратить отношения с Дамаском. Причиной стало признание сирийскими властями ДНР и ЛНР. В МИД Украины сообщали, что действия Сирии рассматриваются как «как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность». 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва поддержит решение Сирии о признании республик. 

Россия признала ДНР и ЛНР независимыми государствами 21 февраля. Прежде чем подписать указ, президент России Владимир Путин напомнил о событиях 2014 года и и отметил, что после создания двух республик Киев провел против них «две карательные операции». »Независимость республик Донбасса также признала Абхазия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных