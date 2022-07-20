SANA сообщило о разрыве Сирией дипломатических отношений с Украиной

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на аналогичные действия Украины. В конце июня Киев принял решение прекратить отношения с Дамаском. Причиной стало признание сирийскими властями ДНР и ЛНР. В МИД Украины сообщали, что действия Сирии рассматриваются как «как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность».