Захарова заявила, что угрозы США ввести новые санкции не достигли цели
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о введении новых санкций в отношении России в случае вхождения районов Украины в состав РФ. По ее словам, угрозам Белого дома не удалось достичь своей цели.
«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что такие заявления США лишь «укрепляют решимость действовать согласно намеченному курсу».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут вынуждены ввести новые санкции против Москвы в случае присоединения к России украинской территории. Он подчеркнул, что администрация США не намерена признавать вхождение в состав РФ районов Украины.
После начала спецоперации России на Украине под санкции западных стран попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций в отношении России, в том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.
В ответ Москва также ввела санкции против западных стран. Первые ограничения в отношении США были озвучены 15 марта. Среди попавших под санкции оказались президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. 6 июня МИД России добавил в санкционный список еще 61 гражданина США, в числе которых руководители ведущих ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, а также авиа- и судостроительных компаний.
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