Захарова заявила, что угрозы США ввести новые санкции не достигли цели

После начала спецоперации России на Украине под санкции западных стран попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций в отношении России, в том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.