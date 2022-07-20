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Политика

Захарова заявила, что угрозы США ввести новые санкции не достигли цели

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о введении новых санкций в отношении России в случае вхождения районов Украины в состав РФ. По ее словам, угрозам Белого дома не удалось достичь своей цели.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что такие заявления США лишь «укрепляют решимость действовать согласно намеченному курсу».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут вынуждены ввести новые санкции против Москвы в случае присоединения к России украинской территории. Он подчеркнул, что администрация США не намерена признавать вхождение в состав РФ районов Украины.

После начала спецоперации России на Украине под санкции западных стран попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций в отношении России, в том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.

В ответ Москва также ввела санкции против западных стран. Первые ограничения в отношении США были озвучены 15 марта. Среди попавших под санкции оказались президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. 6 июня МИД России добавил в санкционный список еще 61 гражданина США, в числе которых руководители ведущих ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, а также авиа- и судостроительных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных