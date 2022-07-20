Генерал-лейтенант ФРГ заявил, что ресурсы России «практически неисчерпаемы»

«Российская армия становится сильнее. А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», — подчеркнул Маис. Генерал-лейтенант также отметил, что российскую армию не стоит недооценивать. По его словам, вооруженные силы России получат большой опыт в ходе конфликта на Украине и будут боеспособнее.