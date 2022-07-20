Генерал-лейтенант ФРГ заявил, что ресурсы России «практически неисчерпаемы»
Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис заявил, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами. Свое мнение он высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.
«Российская армия становится сильнее. А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», — подчеркнул Маис. Генерал-лейтенант также отметил, что российскую армию не стоит недооценивать. По его словам, вооруженные силы России получат большой опыт в ходе конфликта на Украине и будут боеспособнее.
«Обладая превосходством в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром», — сказал Маис. Он добавил, что конфликт на Украине ведется на «изматывание и истощение», поэтому возникает вопрос, «как долго Украина сможет продержаться».
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.
Россия неоднократно критиковала военную помощь Украине со стороны западных стран. Накануне США анонсировали новые поставки вооружения на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пакет военной помощи будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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