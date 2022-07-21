МЕРКОСУР не даст Зеленскому выступить на саммите
Общий рынок стран Южной Америки МЕРКОСУР (включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай) отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на своем саммите, который состоится 21 июля. Об этом заявил заместитель министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано.
«МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита) консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий», — сказал Кано на пресс-конференции во время саммита (цитата по «РИА Новости»).
В начале июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и попросил, чтобы ему разрешили обратиться с посланием к участникам саммита МЕРКОСУР на уровне президентов. Бенитес согласился обсудить этот вопрос с членами торговой организации.
МЕРКОСУР является общим рынком стран Южной Америки. Он объединяет Аргентину, Бразилию, Уругвай и Парагвай. Организация существует с 1991 г. На сегодняшний день в ней председательствует Парагвай.
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