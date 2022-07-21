МЕРКОСУР не даст Зеленскому выступить на саммите

«МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита) консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий», — сказал Кано на пресс-конференции во время саммита (цитата по «РИА Новости»).