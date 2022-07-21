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МЕРКОСУР не даст Зеленскому выступить на саммите

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Общий рынок стран Южной Америки МЕРКОСУР (включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай) отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на своем саммите, который состоится 21 июля. Об этом заявил заместитель министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано.

«МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита) консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий», — сказал Кано на пресс-конференции во время саммита (цитата по «РИА Новости»).

В начале июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и попросил, чтобы ему разрешили обратиться с посланием к участникам саммита МЕРКОСУР на уровне президентов. Бенитес согласился обсудить этот вопрос с членами торговой организации.

МЕРКОСУР является общим рынком стран Южной Америки. Он объединяет Аргентину, Бразилию, Уругвай и Парагвай. Организация существует с 1991 г. На сегодняшний день в ней председательствует Парагвай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных