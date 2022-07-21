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ЕС согласовал новые санкции против России

Ведомости

Седьмой паркет санкций против России был утвержден Евросоюзом, сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. Постоянные представители стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций накануне. Помимо новых ограничений ЕК предложила продлить действие всех санкций против России до конца января 2023 г. и добавить разъяснения, что санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в дополнении к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц». Им будут грозить заморозка активов и запрет на въезд в ЕС. Официально список пока не опубликован. Источники Reuters утверждают, что в список компаний войдет Сбербанк.

Издание EU Observer со ссылкой на проект документа сообщало, что новые ограничения затронут мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, лидера байк-клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова и других российских граждан. Также под санкции могут попасть и ряд судоходных и оружейных компаний, движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных