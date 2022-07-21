ЕС согласовал новые санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в дополнении к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц». Им будут грозить заморозка активов и запрет на въезд в ЕС. Официально список пока не опубликован. Источники Reuters утверждают, что в список компаний войдет Сбербанк.