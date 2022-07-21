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Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Москву

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 21 июля находится с визитом в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство Венгрии в России.

«Глава МИД Венгрии сегодня в Москве», — сообщили в диппредставительстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила «РИА Новости», что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 июля переговоры с Сийярто.

Петер Сийярто и Сергей Лавров встречались в Москве 1 февраля. Их переговоры продлились 1,5 часа, во время которых министры обсудили вопросы энергетики, промышленности, исследования космоса, здравоохранение и продукты питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных