Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Москву
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 21 июля находится с визитом в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство Венгрии в России.
«Глава МИД Венгрии сегодня в Москве», — сообщили в диппредставительстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила «РИА Новости», что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 июля переговоры с Сийярто.
Петер Сийярто и Сергей Лавров встречались в Москве 1 февраля. Их переговоры продлились 1,5 часа, во время которых министры обсудили вопросы энергетики, промышленности, исследования космоса, здравоохранение и продукты питания.
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