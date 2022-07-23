Путин наградил орденом Александра Невского президента Узбекистана
Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ о награждении орденом Александра Невского президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Президент республики награждается орденом «за большие заслуги в укреплении дружбы между Узбекистаном и Россией», следует из указа.
Орден Александра Невского — единственная награда, существовавшая в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.
Орденом, помимо граждан России, могут быть награждены «видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии».
Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах, которые проходили в Узбекистане в октябре прошлого года. В конце 2016 г. победу на внеочередных выборах также одержал Мирзиёев, занимавший тогда пост премьер-министра.