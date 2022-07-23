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Путин наградил орденом Александра Невского президента Узбекистана

Ведомости

Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ о награждении орденом Александра Невского президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Президент республики награждается орденом «за большие заслуги в укреплении дружбы между Узбекистаном и Россией», следует из указа.

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Орден Александра Невского — единственная награда, существовавшая в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Орденом, помимо граждан России, могут быть награждены «видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии».

Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах, которые проходили в Узбекистане в октябре прошлого года. В конце 2016 г. победу на внеочередных выборах также одержал Мирзиёев, занимавший тогда пост премьер-министра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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