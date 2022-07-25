Захарова назвала революционными слова Трампа и Гора о двух гендерах в США

Ранее во время выступления на студенческом саммите во Флориде Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера — мужской и женский. «Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. <... > Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины», — отметил экс-глава Белого дома.