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Политика

Захарова назвала революционными слова Трампа и Гора о двух гендерах в США

Ведомости

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания бывшего вице-президента США Альберта Гора о демократии и слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.

Она привела слова Гора из его интервью NBC News, которое было опубликовано 24 июля. В нем бывший вице-президент США отмечал «кризис демократии», говорил об изменении общества и «разрушении» существующей политической системы.

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала Захарова.

Ранее во время выступления на студенческом саммите во Флориде Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера — мужской и женский. «Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. <... > Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины», — отметил экс-глава Белого дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных