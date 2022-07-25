Захарова назвала революционными слова Трампа и Гора о двух гендерах в США
Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания бывшего вице-президента США Альберта Гора о демократии и слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.
Она привела слова Гора из его интервью NBC News, которое было опубликовано 24 июля. В нем бывший вице-президент США отмечал «кризис демократии», говорил об изменении общества и «разрушении» существующей политической системы.
«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала Захарова.
Ранее во время выступления на студенческом саммите во Флориде Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера — мужской и женский. «Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. <... > Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины», — отметил экс-глава Белого дома.
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