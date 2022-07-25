Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа
Утвержденный правительством Японии запрет на импорт золота из России вступит в силу 1 августа, следует из сообщения японского министерства финансов.
Запрет импорта российского золота был включен в новый пакет санкций против Москвы, введенный Токио 5 июля. Среди прочих мер – запрет экспорта 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц. Кроме того, власти Японии запретили оказывать трастовые, бухгалтерские, аудиторские услуги и услуги управленческого консультирования российской стороне.
28 июня запрет на импорт золота из России ввели США, 8 июля — Канада, а 21 июля – Евросоюз и Великобритания. По данным ФТС, экспорт золота из России в 2021 г. снизился на 5,6% до 302,2 т, в денежном выражении поставки составили $17,4 млрд. Крупнейшим покупателем российского золота в прошлом году была Великобритания, приобретшая 88% от всего экспорта.
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