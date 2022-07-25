Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа

28 июня запрет на импорт золота из России ввели США, 8 июля — Канада, а 21 июля – Евросоюз и Великобритания. По данным ФТС, экспорт золота из России в 2021 г. снизился на 5,6% до 302,2 т, в денежном выражении поставки составили $17,4 млрд. Крупнейшим покупателем российского золота в прошлом году была Великобритания, приобретшая 88% от всего экспорта.