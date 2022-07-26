Le Monde: ЕС исчерпал свои санкционные возможности против России

О согласовании седьмого санкционного пакета ЕС стало известно 21 июля, в него вошли персональные ограничительные меры в отношении ряда российских лиц, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Кроме того, ЕС также запретил импорт в Евросоюз российского золота и ввел ограничения против Сбербанка, Россотрудничества, Фонда «Русский мир» и др.