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Le Monde: ЕС исчерпал свои санкционные возможности против России

Ведомости

Евросоюз исчерпал свои возможности в санкционной борьбе с Россией, об этом свидетельствует последний пакет ограничительных мер, в котором, в отличие от предыдущих пакетов, нет каких-либо серьезных положений, пишет французское издание Le Monde.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», – высказал свое мнение один из дипломатов в беседе с газетой.

По его оценке, большинство стран ЕС не готовы добровольно отказываться от российского газа, а Польша и страны Балтии не станут включать этот вопрос в повестку Евросоюза, поскольку это обнажит разногласия внутри блока «к величайшему удовольствию» Кремля.

О согласовании седьмого санкционного пакета ЕС стало известно 21 июля, в него вошли персональные ограничительные меры в отношении  ряда российских лиц, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Кроме того, ЕС также запретил импорт в Евросоюз российского золота и ввел ограничения против Сбербанка, Россотрудничества, Фонда «Русский мир» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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