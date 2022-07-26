Le Monde: ЕС исчерпал свои санкционные возможности против России
Евросоюз исчерпал свои возможности в санкционной борьбе с Россией, об этом свидетельствует последний пакет ограничительных мер, в котором, в отличие от предыдущих пакетов, нет каких-либо серьезных положений, пишет французское издание Le Monde.
«Мы подошли к концу того, что могли сделать», – высказал свое мнение один из дипломатов в беседе с газетой.
По его оценке, большинство стран ЕС не готовы добровольно отказываться от российского газа, а Польша и страны Балтии не станут включать этот вопрос в повестку Евросоюза, поскольку это обнажит разногласия внутри блока «к величайшему удовольствию» Кремля.
О согласовании седьмого санкционного пакета ЕС стало известно 21 июля, в него вошли персональные ограничительные меры в отношении ряда российских лиц, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Кроме того, ЕС также запретил импорт в Евросоюз российского золота и ввел ограничения против Сбербанка, Россотрудничества, Фонда «Русский мир» и др.
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