В Госдуме предложили установить день памяти жертв войны в Донбассе
Депутаты Государственной думы России предложили назначить день памяти погибших от войны в Донбассе, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Нижняя палата Госдумы рассмотрит эту инициативу в осеннюю сессию, говорит Володин. Другие подробности инициативы не приводятся.
По словам Володина, 27 июля является Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе. «Этот геноцид продолжается девятый год. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов», — заявил председатель нижней палаты парламента. В память о детях, которые погибли от обстрелов, в Донецке в 2015 г. был открыт мемориал «Аллея ангелов», подчеркнул Володин.
11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому 27 июля объявляется днем памяти детей — жертв войны в Донбассе.
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