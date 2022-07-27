В Госдуме предложили установить день памяти жертв войны в Донбассе

По словам Володина, 27 июля является Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе. «Этот геноцид продолжается девятый год. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов», — заявил председатель нижней палаты парламента. В память о детях, которые погибли от обстрелов, в Донецке в 2015 г. был открыт мемориал «Аллея ангелов», подчеркнул Володин.