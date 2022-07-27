The Telegraph: Джонсон может занять пост генсека НАТО

Другой неназванный источник считает, что премьер-министр может не найти поддержки в том числе по политическим причинам. «Реальность такова, что генеральные секретари НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может наложить вето. Как вы думаете, президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО?» — завил он.