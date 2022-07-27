The Telegraph: Джонсон может занять пост генсека НАТО
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО, сообщает газета The Telegraph. В сентябре 2023 г. нынешний глава альянса Йенс Столтенберг должен оставить свое кресло.
По данным издания, старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона в качестве следующего генерального секретаря НАТО. В частности, «за» кандидатуру Джонсона выступил член парламента от консерваторов Ричард Дракс. А член парламентского комитета по обороне Марк Франсуа отметил, что премьер-министр также может рассчитывать на поддержку президента Украины Владимира Зеленского.
Тем не менее некоторые британские политики выступают против кандидатуры Джонсона. Так, бывшего главу британской армии лорда Даннатта смущает множество скандалов, в которых был замешан политик.
Другой неназванный источник считает, что премьер-министр может не найти поддержки в том числе по политическим причинам. «Реальность такова, что генеральные секретари НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может наложить вето. Как вы думаете, президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО?» — завил он.
Ранее предполагалось, что место генсека НАТО займет министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отмечает газета. Также пост прочили бывшим премьер-министрам Соединенного Королевства Терезе Мэй и Дэвиду Кэмерону.
7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Свои обязанности Джонсон будет исполнять до избрания нового премьера.
Сейчас парламентарии выбирают нового премьер-министра. Голосование проходит в несколько туров. 20 июля в финал выборов нового премьера Великобритании прошли бывший глава министерства финансов Риши Сунак и глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Следующие несколько недель кандидаты посвятят своим предвыборным избирательным кампаниям. Итоги голосования будут подведены 5 сентября.
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