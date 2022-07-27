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Политика

Песков назвал возможные темы встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение стамбульской сделки по зерну, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, данная тема затрагивалась в обсуждении между двумя лидерами стран почти на каждой последней встрече, также обговаривались ее различные аспекты. «И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — уточнил он.

Помимо этого, Песков рассказал, что скоро начнется выполнение договоренностей по зерну, что также приведет к обмену мнениями о том, насколько соответствует нормам выполнение заключенных договоренностей. 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из портов Одессы, Черноморска и Южного. Зеркальное соглашение в тот же день подписали Россия, Турция и ООН. В нем речь идет о содействии снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с однодневным визитом 5 августа. Информацию подтвердил Песков. В последний раз Путин встречался с Эрдоганом 19 июля, тогда одной из главных тем встречи с Эрдоганом стал вывоз украинского зерна из черноморских портов. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных