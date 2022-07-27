Песков назвал возможные темы встречи Путина и Эрдогана в Сочи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение стамбульской сделки по зерну, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, данная тема затрагивалась в обсуждении между двумя лидерами стран почти на каждой последней встрече, также обговаривались ее различные аспекты. «И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — уточнил он.
Помимо этого, Песков рассказал, что скоро начнется выполнение договоренностей по зерну, что также приведет к обмену мнениями о том, насколько соответствует нормам выполнение заключенных договоренностей. 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из портов Одессы, Черноморска и Южного. Зеркальное соглашение в тот же день подписали Россия, Турция и ООН. В нем речь идет о содействии снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с однодневным визитом 5 августа. Информацию подтвердил Песков. В последний раз Путин встречался с Эрдоганом 19 июля, тогда одной из главных тем встречи с Эрдоганом стал вывоз украинского зерна из черноморских портов. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу.
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