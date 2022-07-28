Половина ресторанов фиш-энд-чипс в Великобритании может закрыться из-за санкций
Около 5000 ресторанов, которые специализируются на популярном в Великобритании блюде фиш-энд-чипс, могут закрыться из-за санкций, введенных против России. Об этом сообщает издание Daily Express. Всего в стране работает 10 500 заведений.
Президент Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крук заявил, что цены на поставки трески выросли с 8 фунтов до 14 фунтов за килограмм. Это произошло после того, как правительство обложило пошлиной в 35% ввоз российских морепродуктов. Отмечается, что около трети импортируемой в Британию рыбы поступает из России, которая контролирует до 45% мировых поставок. По словам Крука, такие меры подталкивают заведения к разорению.
Как пишет газета, владельцы ресторанов уже ищут альтернативу треске и пикше. Не исключено, что фиш-энд-чипс будут готовить из хека и других видов более дешевой белой рыбы.
Помимо роста цен на рыбу увеличилась стоимость подсолнечного масла, поскольку Украина является крупнейшим мировым экспортером. Также из-за конфликта на Украине подорожали картофель и горох. Кроме того, наблюдается дефицит корнишонов из-за резкого повышения расходов на отопление теплиц.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ответ на действия России Евросоюз, Великобритания и США ввели масштабные санкции против страны. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.
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