Зюганов назвал условие объединения КПРФ со «Справедливой Россией — За правду»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил объединение коммунистов с партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Он заявил, что это будет возможно, если СРЗП согласится выполнять программу КПРФ, передает агентство «РИА Новости».
«Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение — подтягивайтесь, работайте», — сказал Зюганов. Он подчеркнул, что программа КПРФ уже опубликована, и отметил, что партия открыта к предложениям членов СРЗП.
Накануне лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что в обществе есть запрос на объединение всех левопатриотических сил. До этого он не раз говорил, что слияние КПРФ И СРЗП «неизбежно в исторической перспективе». Миронов уточнил, что такое предложение уже было сделано; когда это произойдет, зависит от членов компартии.
Слова Миронова прокомментировал глава пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы Александр Ющенко. Он отметил, что КПРФ не занимается политтехнологиями, и добавил, что у партии есть собственная программа, «сформулированная политическая позиция» и избиратели.
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