Зюганов назвал условие объединения КПРФ со «Справедливой Россией — За правду»

Накануне лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что в обществе есть запрос на объединение всех левопатриотических сил. До этого он не раз говорил, что слияние КПРФ И СРЗП «неизбежно в исторической перспективе». Миронов уточнил, что такое предложение уже было сделано; когда это произойдет, зависит от членов компартии.