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Зюганов назвал условие объединения КПРФ со «Справедливой Россией — За правду»

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил объединение коммунистов с партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Он заявил, что это будет возможно, если СРЗП согласится выполнять программу КПРФ, передает агентство «РИА Новости». 

«Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение — подтягивайтесь, работайте», — сказал Зюганов. Он подчеркнул, что программа КПРФ уже опубликована, и отметил, что партия открыта к предложениям членов СРЗП.

Накануне лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что в обществе есть запрос на объединение всех левопатриотических сил. До этого он не раз говорил, что слияние КПРФ И СРЗП «неизбежно в исторической перспективе». Миронов уточнил, что такое предложение уже было сделано; когда это произойдет, зависит от членов компартии.

Слова Миронова прокомментировал глава пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы Александр Ющенко. Он отметил, что КПРФ не занимается политтехнологиями, и добавил, что у партии есть собственная программа, «сформулированная политическая позиция» и избиратели. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных