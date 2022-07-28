Канцлер Австрии: эмбарго Евросоюза на российский газ невозможно

Страны Евросоюза неоднократно говорили о желании избавиться от зависимости от российских энергоносителей. В начале июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский даже заявил, что эмбарго на поставки газа из России может появиться в седьмом пакете санкций. В итоге этого не случилось. В седьмой пакет, принятый 21 июля, вошел запрет на импорт золота и ювелирных украшений.