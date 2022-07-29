Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осуждать спецоперацию на Украине
Участники 15-й конференции министров обороны стран Северной и Южной Америки (CMDA) приняли совместную декларацию, в которой 13 из 21 стран отказались от «резкого осуждения» действий России на Украине. При этом Аргентина, Бразилия и Мексика подчеркнули, что этот вопрос должен обсуждаться в ООН, а не в рамках конференции. Об этом сообщает ТАСС.
«Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине», — отмечается позиция стран в документе. Мексика также отметила, что вопрос о спецоперации находится не в компетенции CMDA.
Ряд стран вновь «решительно осудили» военный конфликт на Украине. Среди них — Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор. При этом участники конференции призвали решить конфликт на Украине мирным путем.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В начале марта Генеральная ассамблея ООН потребовала от России прекратить «применение силы против Украины» и вывести войска с территории страны. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Сирия, КНДР, Россия, Сирия и Эритрея.
Также с начала спецоперации стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.
После этого российские власти не раз заявляли, что открыты к продолжению диалога с Украиной. В частности, 26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. На Украине же считают, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Иначе, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, «это будет снова язык ультиматумов».
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