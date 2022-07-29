Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осуждать спецоперацию на Украине

После этого российские власти не раз заявляли, что открыты к продолжению диалога с Украиной. В частности, 26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. На Украине же считают, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Иначе, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, «это будет снова язык ультиматумов».