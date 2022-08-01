FT: Британия отсрочила полный запрет на страхование судов с российской нефтью

Отмечается, что Евросоюз предпринял более решительные меры и ввел полный запрет на страхование судов с российской нефтью. Действующие контракты остаются в силе только до 5 декабря. При этом ЕС предусмотрел ряд исключений ради энергетической безопасности стран. Европейским компаниям можно сотрудничать с российскими госкомпаниями, к примеру с «Роснефтью», чтобы перевозить нефть в страны, не входящие в ЕС.