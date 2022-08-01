FT: Британия отсрочила полный запрет на страхование судов с российской нефтью
Великобритания и Евросоюз ослабили ограничительные меры в отношении России по торговле нефтью. Еще в июне Запад собирался ввести запрет на предоставление услуг судам с российской нефтью, но теперь решил отложить планы, пишет газета Financial Times.
В июле Великобритания заявила, что с 2023 г. запретит страховать танкеры, перевозящие российскую нефть в страну. Однако страховым компаниям по-прежнему разрешено предоставлять услуги судам, если энергоноситель перевозится в третьи страны.
Представитель Lloyd's of London Патрик Дэвисон подтвердил, что в Великобритании пока нет запрета на страхование судов, которые доставляют российскую нефть в другие страны. Тем не менее в минфине Соединенного Королевства заявили, что продолжают изучать наиболее эффективный вариант ограничений.
Отмечается, что Евросоюз предпринял более решительные меры и ввел полный запрет на страхование судов с российской нефтью. Действующие контракты остаются в силе только до 5 декабря. При этом ЕС предусмотрел ряд исключений ради энергетической безопасности стран. Европейским компаниям можно сотрудничать с российскими госкомпаниями, к примеру с «Роснефтью», чтобы перевозить нефть в страны, не входящие в ЕС.
Официальные лица в Вашингтоне заявили, что США и Великобритания не отказываются от планов запретить страхование российских судов, однако ждут решения вопроса по ограничению цен на российскую нефть.
Ранее США, Канада и Великобритания ввели эмбарго на российскую нефть. Также западные страны хотят установить потолок цен на энергоноситель, чтобы Россия не могла заработать на росте стоимости сырья.
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