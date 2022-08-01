Путин: страны Запада выбросили на помойку принципы ВТО

Ранее сегодня РБК сообщил о предложенных главой ассоциации «Русская сталь» и совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым мерах поддержки российских металлургических компаний. Он попросил убрать экспортную надбавку в 8% на тарифы РЖД в отношении черных металлов и предоставить скидки. В противном случае производство металлов может значительно сократиться. Мордашов также отметил, что в РЖД уже согласились рассмотреть корректировку тарифов, но добавили, что такие шаги должны быть согласованы на уровне правительства.