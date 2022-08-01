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Путин: страны Запада выбросили на помойку принципы ВТО

Ведомости

Западные страны пренебрегли принципами Всемирной торговой организации (ВТО), утвердив санкции против России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

По словам Путина, европейские власти не интересуют проблемы, с которыми столкнулись граждане Евросоюза с введением санкций в отношении РФ. «Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, — они просто выброшены на помойку», — сказал президент России (цитата по ТАСС).

Путин добавил, что ограничительные меры в отношении металлургических предприятий объясняются желанием западных стран сдержать российский бизнес и «переделить рынки в свою пользу». Президент отметил, что при этом страны Европы не учли последствия своих решений, в том числе рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке и ускорение темпов роста мировой инфляции. 

На сегодняшнем совещании Путин также подчеркнул, что Россия всегда будет надежным поставщиком металлургической продукции вне зависимости от каких-либо политических обстоятельств. Однако работать в ущерб себе с теми, кто проявляет к стране «явно недружественное отношение», Россия не намерена, добавил он.

Ранее сегодня РБК сообщил о предложенных главой ассоциации «Русская сталь» и совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым мерах поддержки российских металлургических компаний. Он попросил убрать экспортную надбавку в 8% на тарифы РЖД в отношении черных металлов и предоставить скидки. В противном случае производство металлов может значительно сократиться. Мордашов также отметил, что в РЖД уже согласились рассмотреть корректировку тарифов, но добавили, что такие шаги должны быть согласованы на уровне правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных