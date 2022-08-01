Министр обороны Украины сообщил о прибытии РСЗО Mars II из Германии
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии на Украину реактивных систем залпового огня Mars II из Германии.
«Еще один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину», — написал Резников в своем Twitter-аккаунте. Он также отдельно поблагодарил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт.
На прошлой неделе стало известно, что ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars-II, а также три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. На следующий день Германия одобрила продажу еще 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро Украине. Их поставит немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann.
Поставить новую военную технику на Украину, по словам руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, пообещали и США с союзниками. Так, Украина получит около 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS и большое количество боеприпасов к ним.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина в свою очередь ввела военное положение и объявила мобилизацию.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
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