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Министр обороны Украины сообщил о прибытии РСЗО Mars II из Германии

Ведомости

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии на Украину реактивных систем залпового огня Mars II из Германии. 

«Еще один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину», — написал Резников в своем Twitter-аккаунте. Он также отдельно поблагодарил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт. 

На прошлой неделе стало известно, что ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars-II, а также три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. На следующий день Германия одобрила продажу еще 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро Украине. Их поставит немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann. 

Поставить новую военную технику на Украину, по словам руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, пообещали и США с союзниками. Так, Украина получит около 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS и большое количество боеприпасов к ним.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина в свою очередь ввела военное положение и объявила мобилизацию.  

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных