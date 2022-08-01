Министр обороны Украины сообщил о прибытии РСЗО Mars II из Германии

На прошлой неделе стало известно, что ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars-II, а также три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. На следующий день Германия одобрила продажу еще 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро Украине. Их поставит немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann.