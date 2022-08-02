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Украина решила отправлять не более трех судов с зерном в день

Ведомости

В течение двух недель из портов Украины будет выходить не более трех судов с зерном в день — в целях испытания безопасности маршрутов, об этом телеканалу Bloomberg рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, по завершении этого испытательного периода экспорт украинского зерна в течение 4-6 недель может достигнуть 3 млн тонн в месяц. 

Первое судно, груженое 26 527 тоннами кукурузы, вышло из порта Одессы накануне, 1 августа, под флагом Сьерре-Леоне и направилось в порт Триполи, Ливан. Сегодня корабль должен прибыть в Турцию. ООН приветствовало действия Совместного координационного центра, созданного 27 июля в Стамбуле под эгидой ООН, благодаря которым стала возможна первая отправка зерна из порта Украины. 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение по вывозу зерна и продовольствия из заблокированных портов Украины. Позже аналогичный документ стороны подписали с Россией. 

Порты Украины оказались заблокированы с начала спецоперации. Российские суда не могли выходить в море из-за большого количества мин, а европейские страны и ООН обвиняли Россию в надвигающемся продовольственном кризисе. Москва отрицала обвинение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных