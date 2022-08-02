Украина решила отправлять не более трех судов с зерном в день
В течение двух недель из портов Украины будет выходить не более трех судов с зерном в день — в целях испытания безопасности маршрутов, об этом телеканалу Bloomberg рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, по завершении этого испытательного периода экспорт украинского зерна в течение 4-6 недель может достигнуть 3 млн тонн в месяц.
Первое судно, груженое 26 527 тоннами кукурузы, вышло из порта Одессы накануне, 1 августа, под флагом Сьерре-Леоне и направилось в порт Триполи, Ливан. Сегодня корабль должен прибыть в Турцию. ООН приветствовало действия Совместного координационного центра, созданного 27 июля в Стамбуле под эгидой ООН, благодаря которым стала возможна первая отправка зерна из порта Украины. 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение по вывозу зерна и продовольствия из заблокированных портов Украины. Позже аналогичный документ стороны подписали с Россией.
Порты Украины оказались заблокированы с начала спецоперации. Российские суда не могли выходить в море из-за большого количества мин, а европейские страны и ООН обвиняли Россию в надвигающемся продовольственном кризисе. Москва отрицала обвинение.
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