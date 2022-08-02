Украина решила отправлять не более трех судов с зерном в день

Первое судно, груженое 26 527 тоннами кукурузы, вышло из порта Одессы накануне, 1 августа, под флагом Сьерре-Леоне и направилось в порт Триполи, Ливан. Сегодня корабль должен прибыть в Турцию. ООН приветствовало действия Совместного координационного центра, созданного 27 июля в Стамбуле под эгидой ООН, благодаря которым стала возможна первая отправка зерна из порта Украины. 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение по вывозу зерна и продовольствия из заблокированных портов Украины. Позже аналогичный документ стороны подписали с Россией.