Шольц заступился за премьера Канады после критики из-за возврата турбины «Газпрому»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с Globe and Mail поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который подвергся критике из-за решения вернуть турбину «Газпрому».
Он отметил, что этим шагом Трюдо вовсе не помог «Газпрому», а, напротив, выступил на стороне Германии и Европы. «Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга "Газпрому". Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы. Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?», — заявил Шольц в интервью.
Немецкий канцлер добавил, что Россия использует турбину как повод, чтобы сократить объемы поставок российского газа в Европу. Однако Трюдо своим решением «забрал этот предлог» у «Газпрома». Шольц подчеркнул, что при этом санкции в отношении России продолжают действовать. И, по мнению канцлера ФРГ, они успешно работают.
В середине июня «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя согласилась отправить оборудование в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Однако уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.
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