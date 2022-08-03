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Политика

В Белом доме призвали Россию принять предложение по обмену заключенными

Ведомости

США призывают Россию принять предложение, сделанное Вашингтоном Москве, по обмену заключенными. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне и мы уверены, что можем подкрепить слова делом», — сказал Кирби (цитата по ТАСС). Он добавил, что детали переговоров американские власти обсуждать публично не собираются. 

Кирби отметил, что президент США Джо Байден серьезно относится к возвращению на родину Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По словам политика, США и Россия «усердно работают на межправительственном уровне» над этим вопросом. 

Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала ответные предложения российской стороны по обмену гражданами, находящимися под стражей, «несерьезными». Она пояснила, что США хотят вести с Россией «добросовестные переговоры». Однако ответ России, по ее словам, «был недобросовестным».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Жан-Пьер. По его мнению, переговоры должны вестись без «мегафонной дипломатии». В конце июля он заявлял, что пока что сторонам не удалось достичь договоренностей по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных