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Херсонская и Запорожская области получат программу развития туризма при вхождении в РФ

Ведомости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что программа развития туризма будет запущена в Херсонской и Запорожской областях, если регионы войдут в состав России.

«У нас есть программа развития туризма в стране, активная. Как только в состав России войдут регионы — я на это надеюсь — мы сделаем отдельную программу развития туризма с деньгами, с планом работы, с возможностью увеличивать туристический поток», — рассказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).

В качестве примера он привел Краснодарский край и Крым, где уже действуют меры поддержки для развития туристической индустрии. 

Херсонская область, по данным Минобороны России, находится под полным контролем российских войск с середины марта. В регионе действует военно-гражданская администрация. Область понемногу интегрируется в правовое и экономическое поле России. В частности, в регионе планируют отказаться от гривны в пользу рубля. 

Также местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. Те же заявления звучали от властей Запорожской области. В конце июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных