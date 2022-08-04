В результате обстрела театра в Донецке погибли два человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли драмтеатр в Донецке, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Уточняется, что церемония прощания так и не началась из-за обстрела. Людей эвакуировали из здания в убежища.