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В результате обстрела театра в Донецке погибли два человека

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли драмтеатр в Донецке, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Уточняется, что церемония прощания так и не началась из-за обстрела. Людей эвакуировали из здания в убежища. 

По информации агентства, как минимум два снаряда попали в театр. Отмечается, что украинские военные наносят удары по центру Донецка. Сработала система ПВО. В ДНР заявили, что, по предварительным данным, погибли два человека. Еще пятеро ранены.

Ольга Качура (позывной Корса) была командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР. Она погибла 29 июля на Украине. Обстоятельства ее смерти не уточнялись.

Качуре было посмертно присвоено звание Героя ДНР. Глава республики Денис Пушилин назвал полковника «отважным воином» и отметил, что ее гибель стала «огромной потерей» для региона. 4 августа президент России Владимир Путин также подписал указ о присвоении звания Героя России Качуре посмертно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных