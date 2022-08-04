В результате обстрела театра в Донецке погибли два человека
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли драмтеатр в Донецке, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Уточняется, что церемония прощания так и не началась из-за обстрела. Людей эвакуировали из здания в убежища.
По информации агентства, как минимум два снаряда попали в театр. Отмечается, что украинские военные наносят удары по центру Донецка. Сработала система ПВО. В ДНР заявили, что, по предварительным данным, погибли два человека. Еще пятеро ранены.
Ольга Качура (позывной Корса) была командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР. Она погибла 29 июля на Украине. Обстоятельства ее смерти не уточнялись.
Качуре было посмертно присвоено звание Героя ДНР. Глава республики Денис Пушилин назвал полковника «отважным воином» и отметил, что ее гибель стала «огромной потерей» для региона. 4 августа президент России Владимир Путин также подписал указ о присвоении звания Героя России Качуре посмертно.
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