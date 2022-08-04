Япония выразила протест Китаю после падения ракет в ее экономической зоне
Япония выразила Китаю протест из-за ракет, которые упали в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Согласно нашим данным, пять баллистических ракет КНР упали в исключительной экономической зоне Японии. В связи с этим китайской стороне был выражен протест по дипломатическим каналам», — заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.
Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что Пекин отменил встречу между главами МИД КНР и Японии в Пномпене из-за совместного заявления стран G7 по Тайваню. Она отметила, что заявление содержало искаженные факты и оправдания нарушению США суверенитета Китая.
4 августа Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они продлятся до 7 августа. Позже минобороны Тайваня заявило об 11 баллистических ракетах, выпущенных армией в воды у острова. Хуа Чуньин назвала учения «своевременной реакцией» и «предостережением провокаторам».
Китайские власти также настаивают, что события в Тайваньском проливе развивались бы по другому сценарию, если бы не визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. По словам официального представителя МИД КНР, именно действия американского политика обострили отношения Китая с Тайванем.
Ранее Китай призывал Пелоси отказаться от визита на остров. Однако 2 августа американский политик все равно прибыла на Тайвань, чтобы, по ее словам, засвидетельствовать там поддержку США демократии. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США. Китай же считает, что таким шагом США грубо нарушили территориальную целостность страны.
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