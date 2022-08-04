Япония выразила протест Китаю после падения ракет в ее экономической зоне

Ранее Китай призывал Пелоси отказаться от визита на остров. Однако 2 августа американский политик все равно прибыла на Тайвань, чтобы, по ее словам, засвидетельствовать там поддержку США демократии. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США. Китай же считает, что таким шагом США грубо нарушили территориальную целостность страны.