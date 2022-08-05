В Белоруссии впервые признали экстремистскими стикер-паки в Telegram
Стикер-паки «Luka и Sasha 3%» признаны экстремистскими материалами, следует из республиканского списка экстремистских материалов, размещенного на сайте Министерства информации Белоруссии.
Отмечается, что такое решение суд Центрального района Минска принял 25 июля.
Республиканский список экстремистских материалов включает в себя информационную печатную, книжную, аудио- и видеопродукцию. Кроме того, в него могут попасть интернет-ресурсы, а также символика и атрибутика. Как подсчитал «Sputnik Беларусь», в республике на данный момент признаны экстремистскими более 215 чатов и 215 Telegram-каналов.
Подписчикам таких каналов может грозить ответственность. Согласно статье 361-1 УК Белоруссии, наказание за участие в деятельности экстремистского чата предусматривает до семи лет лишения свободы. А за помощь в «популяризации канала» пользователя могут привлечь к административной ответственности.
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