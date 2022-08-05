В Белоруссии впервые признали экстремистскими стикер-паки в Telegram

Республиканский список экстремистских материалов включает в себя информационную печатную, книжную, аудио- и видеопродукцию. Кроме того, в него могут попасть интернет-ресурсы, а также символика и атрибутика. Как подсчитал «Sputnik Беларусь», в республике на данный момент признаны экстремистскими более 215 чатов и 215 Telegram-каналов.