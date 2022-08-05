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В Белоруссии впервые признали экстремистскими стикер-паки в Telegram

Ведомости

Стикер-паки «Luka и Sasha 3%» признаны экстремистскими материалами, следует из республиканского списка экстремистских материалов, размещенного на сайте Министерства информации Белоруссии.

Отмечается, что такое решение суд Центрального района Минска принял 25 июля. 

Республиканский список экстремистских материалов включает в себя информационную печатную, книжную, аудио- и видеопродукцию. Кроме того, в него могут попасть интернет-ресурсы, а также символика и атрибутика. Как подсчитал «Sputnik Беларусь», в республике на данный момент признаны экстремистскими более 215 чатов и 215 Telegram-каналов. 

Подписчикам таких каналов может грозить ответственность. Согласно статье 361-1 УК Белоруссии, наказание за участие в деятельности экстремистского чата предусматривает до семи лет лишения свободы. А за помощь в «популяризации канала» пользователя могут привлечь к административной ответственности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных