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СБУ предъявила украинскому телеведущему Коту обвинение в госизмене

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила бывшего украинского телеведущего Юрия Кота в госизмене. Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины. 

«Кот подозревается в госизмене, то есть деятельности, угрожающей суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 УК Украины», — говорится в документе СБУ. 

По данной статье Коту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.   

По данным правоохранительных органов, во время госпереворота на Украине в 2013-2014 гг. Кот был ведущим на «антимайдане» — мероприятиях в поддержку четвертого президента Украины Виктора Януковича. 

Также СБУ ссылается на выступления телеведущего, в которых тот поддерживает политику российских властей. Претензии у правоохранительных органов есть и к сообщениям Кота в социальных сетях. В частности, его обвиняют в госизмене за публикации в Telegram-канале. 

В документе отмечается, что с 2007 по 2014 гг. Кот работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на телеканале «Интер», а позже переехал в Россию, где устроился в информагентства «Россия сегодня» и News Front. 

Ранее СБУ объявила в международный розыск внештатного автора сайта «РИА Новости» Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна. Украинские власти подозревают журналистов в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных