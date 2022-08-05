СБУ предъявила украинскому телеведущему Коту обвинение в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила бывшего украинского телеведущего Юрия Кота в госизмене. Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины.
«Кот подозревается в госизмене, то есть деятельности, угрожающей суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 УК Украины», — говорится в документе СБУ.
По данной статье Коту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
По данным правоохранительных органов, во время госпереворота на Украине в 2013-2014 гг. Кот был ведущим на «антимайдане» — мероприятиях в поддержку четвертого президента Украины Виктора Януковича.
Также СБУ ссылается на выступления телеведущего, в которых тот поддерживает политику российских властей. Претензии у правоохранительных органов есть и к сообщениям Кота в социальных сетях. В частности, его обвиняют в госизмене за публикации в Telegram-канале.
В документе отмечается, что с 2007 по 2014 гг. Кот работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на телеканале «Интер», а позже переехал в Россию, где устроился в информагентства «Россия сегодня» и News Front.
Ранее СБУ объявила в международный розыск внештатного автора сайта «РИА Новости» Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна. Украинские власти подозревают журналистов в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Украины.
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