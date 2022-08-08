Экс-советник Борреля допустила, что ЕС потребует от Украины уступок России
В Евросоюзе могут потребовать от Украины уступок России, как только завершится активная фаза боевых действий. Об этом заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs.
«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — написала Точчи.
Такое развитие событий, по ее словам, наиболее вероятно при усугублении энергетического кризиса в Европе.
Спецоперации на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ на действия России Евросоюз, Великобритания и США ввели масштабные санкции против страны. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.
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