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Экс-советник Борреля допустила, что ЕС потребует от Украины уступок России

Ведомости

В Евросоюзе могут потребовать от Украины уступок России, как только завершится активная фаза боевых действий. Об этом заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs. 

«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — написала Точчи. 

Такое развитие событий, по ее словам, наиболее вероятно при усугублении энергетического кризиса в Европе. 

Спецоперации на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

В ответ на действия России Евросоюз, Великобритания и США ввели масштабные санкции против страны. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. 

Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных