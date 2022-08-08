Экс-советник Борреля допустила, что ЕС потребует от Украины уступок России

Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.