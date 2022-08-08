Посольство призвало западные СМИ прекратить «русофобские измышления» об ударах по ЗАЭС

В посольстве отметили, что в американских изданиях развернулась «кампания по дезинформации», в которой «огульно утверждается», что удары по атомной станции нанесли российские военные. По словам дипломатов, на деле ситуация обстоит иначе. По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, АЭС обстреляли украинские войска. Дипломаты обратили внимание, что действия Украины угрожают ядерной безопасности всей Европы.