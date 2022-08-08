Посольство призвало западные СМИ прекратить «русофобские измышления» об ударах по ЗАЭС
Посольство России в США отреагировало на обвинения западных СМИ российской стороны в ударах по Запорожской АЭС. Комментарий появился в Telegram-канале дипмиссии.
«Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что в американских изданиях развернулась «кампания по дезинформации», в которой «огульно утверждается», что удары по атомной станции нанесли российские военные. По словам дипломатов, на деле ситуация обстоит иначе. По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, АЭС обстреляли украинские войска. Дипломаты обратили внимание, что действия Украины угрожают ядерной безопасности всей Европы.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередном обстреле Запорожской АЭС с украинской стороны. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции, начался пожар. Позже власти региона сообщили об устранении огня.
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