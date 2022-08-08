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Посольство призвало западные СМИ прекратить «русофобские измышления» об ударах по ЗАЭС

Ведомости

Посольство России в США отреагировало на обвинения западных СМИ российской стороны в ударах по Запорожской АЭС. Комментарий появился в Telegram-канале дипмиссии.

«Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в американских изданиях развернулась «кампания по дезинформации», в которой «огульно утверждается», что удары по атомной станции нанесли российские военные. По словам дипломатов, на деле ситуация обстоит иначе. По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, АЭС обстреляли украинские войска. Дипломаты обратили внимание, что действия Украины угрожают ядерной безопасности всей Европы.

5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередном обстреле Запорожской АЭС с украинской стороны. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции, начался пожар. Позже власти региона сообщили об устранении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных