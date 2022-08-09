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Политика

Посол заявил, что США не хотят содействовать разрешению конфликта на Украине

Ведомости

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение администрации США выделить новый пакет военной помощи Украине. Заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов отметил, что Вашингтон «продолжает подливать масла в огонь», выделяя дополнительную помощь Киеву. «США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», — заявил посол.

По его мнению, целью США является «максимально затянуть конфликт». Антонов считает, что Вашингтон «создает иллюзию» у украинских властей о возможности победить Россию, что приводит лишь к росту числа жертв.

Накануне Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.

Тем не менее на Украину продолжают поставлять новую технику и боеприпасы. Так, на прошлой неделе в страну прибыли немецкие РСЗО Mars II.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных