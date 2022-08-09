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AFP: россиян перестали пускать в Венсенский замок во Франции

Ведомости

Гражданам России ограничили посещение Венсенского замка во Франции. Об этом сообщает агентство France-Presse. 

France-Presse направило запрос в Министерство вооруженных сил Франции после того, как двух девушек из России отказались пускать в Венсенский замок. Охрана попросила показать паспорта, после чего запретила вход в здание. Причиной, по словам девушек, стало их гражданство.

В ведомстве пояснили, что из-за спецоперации России на Украине россиянам ограничили доступ к военным объектам, к которым в том числе относится и замок. Отмечается, что в здании находятся архивы министерства, а также один из центров исторической службы ведомства. Власти Франции уточнили, что исключения могут составлять специальные запросы, касающиеся журналистской деятельности.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

В ответ на действия России страны ЕС, США и Канада ввели масштабные санкции против страны, а западные компании приостановили работу в России и прекратили поставки своей продукции. Российские власти неоднократно рассказывали о случаях русофобии за рубежом. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, западные страны объявили тотальную войну русскому миру. Он назвал абсурдом запрет российских классиков и давление на российских деятелей культуры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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