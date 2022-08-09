AFP: россиян перестали пускать в Венсенский замок во Франции
Гражданам России ограничили посещение Венсенского замка во Франции. Об этом сообщает агентство France-Presse.
France-Presse направило запрос в Министерство вооруженных сил Франции после того, как двух девушек из России отказались пускать в Венсенский замок. Охрана попросила показать паспорта, после чего запретила вход в здание. Причиной, по словам девушек, стало их гражданство.
В ведомстве пояснили, что из-за спецоперации России на Украине россиянам ограничили доступ к военным объектам, к которым в том числе относится и замок. Отмечается, что в здании находятся архивы министерства, а также один из центров исторической службы ведомства. Власти Франции уточнили, что исключения могут составлять специальные запросы, касающиеся журналистской деятельности.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ на действия России страны ЕС, США и Канада ввели масштабные санкции против страны, а западные компании приостановили работу в России и прекратили поставки своей продукции. Российские власти неоднократно рассказывали о случаях русофобии за рубежом. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, западные страны объявили тотальную войну русскому миру. Он назвал абсурдом запрет российских классиков и давление на российских деятелей культуры.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса