AFP: россиян перестали пускать в Венсенский замок во Франции

В ведомстве пояснили, что из-за спецоперации России на Украине россиянам ограничили доступ к военным объектам, к которым в том числе относится и замок. Отмечается, что в здании находятся архивы министерства, а также один из центров исторической службы ведомства. Власти Франции уточнили, что исключения могут составлять специальные запросы, касающиеся журналистской деятельности.