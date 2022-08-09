В Госдуме предложили запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле

Помимо этого депутат заявил, что в скором времени в Государственную думу будет внесен законопроект об ограничении ведения бизнеса гражданам из недружественных России стран, которые публично осуждают проведение СВО. Для ведения бизнеса в России иностранцам необходимо «уважение к нашей стране», считает Кузнецов. «Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах», — сказал политик.