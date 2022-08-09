В Госдуме предложили запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле
Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил директору ФСБ Александру Бортникову письмо, в котором попросил рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Россию певице Лайме Вайкуле за критику специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Кузнецов отметил, что певица на концерте 31 июля в Литве развернула флаг Украины. «Лайма Вайкуле является гражданкой Латвии, российского гражданства не имеет. Латвия относится к недружественным РФ странам. Вайкуле своими действиями продемонстрировала свою антироссийскую позицию», — написал он.
Чтобы сохранить «общественный порядок и здоровье населения», а также обеспечить «обороноспособность или безопасность государства», Кузнецов просит принять ограничительные меры в отношении певицы.
Помимо этого депутат заявил, что в скором времени в Государственную думу будет внесен законопроект об ограничении ведения бизнеса гражданам из недружественных России стран, которые публично осуждают проведение СВО. Для ведения бизнеса в России иностранцам необходимо «уважение к нашей стране», считает Кузнецов. «Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах», — сказал политик.
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