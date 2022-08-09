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В Госдуме предложили запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле

Ведомости

Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил директору ФСБ Александру Бортникову письмо, в котором попросил рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Россию певице Лайме Вайкуле за критику специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.  

Кузнецов отметил, что певица на концерте 31 июля в Литве развернула флаг Украины. «Лайма Вайкуле является гражданкой Латвии, российского гражданства не имеет. Латвия относится к недружественным РФ странам. Вайкуле своими действиями продемонстрировала свою антироссийскую позицию», — написал он.

Чтобы сохранить «общественный порядок и здоровье населения», а также обеспечить «обороноспособность или безопасность государства», Кузнецов просит принять ограничительные меры в отношении певицы.

Помимо этого депутат заявил, что в скором времени в Государственную думу будет внесен законопроект об ограничении ведения бизнеса гражданам из недружественных России стран, которые публично осуждают проведение СВО. Для ведения бизнеса в России иностранцам необходимо «уважение к нашей стране», считает Кузнецов. «Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах», — сказал политик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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